Salernitana, De Luca su Arechi e Volpe: "Basta 'ammuina', l'opera si farà" L'annuncio dell'ex Governatore della Regione Campania: "Ritardi dovuti a passaggi burocratici"

Vincenzo De Luca fa chiarezza sulla questione del restyling Arechi e Volpe annunciando: “L’opera andrà avanti”. Nella sua consueta diretta del venerdì, il già Governatore della Regione Campania rivela: “Tre anni fa è stata finanziata la ristrutturazione dello stadio Arechi e del campo Volpe. Uno stadio che se ne cade a pezzi. Così come fatto con il Maradona e con il Collana a Napoli, con le Universiadi abbiamo dato un grande apporto alle infrastrutture sportive di tutto il territorio. Il finanziamento di questa ristrutturazione è avvenuta con i fondi Fesr, legati all’Unione Europea. Nelle ultime settimane l’Europa non ha ammesso a finanziamento i restyling degli stadi di Firenze e Venezia perché da rifare da zero. Per l’Arechi, in merito al piano di ristrutturazione, l’autorità di gestione della Campania ha immaginato di poter finanziare questi lavori con i fondi Fesr perchè non si trattava di impianti da rifare 'ex novo'. Da una verifica e successivo sopralluogo, la commissione scelta per valutare il progetto legato all'Arechi ha ritenuto che le opere edili fossero prevalenti rispetto alle operazioni legate agli altri aspetti. Da qui, si è consigliato di cambiare linea di finanziamento. Per questo motivo, il finanziamento avrà come canale i fondi di coesione. Un passaggio burocratico che ha portato dei rallentamenti ma l’opera andrà avanti”.

“Niente ammuina, andiamo avanti per le infrastrutture sportive”

L’ex Governatore della Regione Campania annuncia anche novità per il Vestuti: “Cercheremo una soluzione anche lì per dare respiro agli sport minori. Servono risorse anche per il pattinodromo che è stato mezzo spazzato via da una frana. Si lavora per l’impiantistica sportiva con grande forza. Vogliamo un polo sportivo sulla litoranea con Arechi, Volpe e Palazzetto di Sport che sta andando avanti con forza, più realta di quartiere. Serve pazienza ma si va avanti, non serve fare 'ammuina' a vuoto”.