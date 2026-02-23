A Salerno il campo largo è un'utopia: dai 5 Stelle dure accuse a De Luca Villani: dall'ex governatore parole inopportune, l'alleanza di centrosinistra si farà

Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha preso le distanze dalle recenti dichiarazioni dell’ex governatore Vincenzo De Luca, definendole "fuori luogo" nel contesto del dibattito politico locale. In vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo, Villani ha ribadito che il progetto del campo largo resta una prospettiva concreta anche a Salerno, nonostante le tensioni emerse nel centrosinistra.

«Il campo largo nel capoluogo si farà, perché c’è una volontà politica chiara di costruire un’alternativa credibile per la città», ha affermato Villani. «Certe affermazioni autocelebrative sono fuori luogo e non aiutano a costruire un confronto sereno sui temi che interessano davvero i cittadini».

La coordinatrice pentastellata ha poi replicato a chi, negli ultimi giorni, ha criticato la presenza di figure politiche di lungo corso nel dibattito pubblico. «Quando si parla di “artigiani della politica”, bisognerebbe chiarire che sono coloro che, dopo aver servito le istituzioni, tornano a fare il proprio mestiere. Non parliamo certo di chi ha manovrato la politica per oltre 40 anni secondo il proprio punto di vista», ha dichiarato, precisando che si tratta di una valutazione politica.

La Villani ha infine sottolineato la necessità di rinnovare metodi e linguaggi della politica locale, invitando tutte le forze progressiste a concentrarsi su programmi e proposte per la città, piuttosto che su esaltazioni e personalismi.

«Ribadisco la disponibilità del Movimento 5 Stelle a dialogare con tutte le forze progressiste per costruire una prospettiva comune per la città», le parole della coordinatrice provinciale.