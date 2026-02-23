Salernitana, Cosmi in arrivo in città per la firma. Una novità nello staff Superata la folta concorrenza, sarà il perugino il nuovo tecnico granata

La Salernitana cambia musica e si affida a Serse Cosmi. La svolta è arrivata nel primo pomeriggio. Dopo la sconfitta con il Monopoli, la società granata ha deciso di esonerare Giuseppe Raffaele e provare a dare una scossa alla squadra. Dopo le parole dure di Daniele Faggiano nel post-partita, quest’oggi si è passato ai fatti. Il club ha scelto di sollevare dall’incarico l’allenatore siciliano, terzo in classifica con cinquanta punti portati a casa in ventotto giornate e una distanza siderale dal Benevento capolista.

Poi le riflessioni sul nuovo allenatore. Vari i nomi contattati in giornata poi la decisione di puntare su Serse Cosmi. Una candidatura a sorpresa, con il perugino ormai fermo da quattro anni, con ultima esperienza da allenatore in Croazia sulla panchina del Rijeka. Il tecnico è atteso in serata a Salerno. Con lui un nuovo vice allenatore, Giuseppe Scurto, ex difensore scuola Roma e nome molto apprezzato per il suo curriculum da allenatore nei settori giovanili d’Italia. Un supporto in più per centrare la missione serie B. Cosmi firmerà il contratto fino al termine di stagione con un’opzione di rinnovo dettato dal risultato finale.