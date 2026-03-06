Salerno al voto, Piero De Luca incontra il commissario prefettizio del Comune

"Apprezzamento per il lavoro serio e concreto che Panico sta svolgendo in questa fase delicata"

salerno al voto piero de luca incontra il commissario prefettizio del comune
Salerno.  

"Questa mattina ho incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico. È stato un confronto cordiale, nel corso del quale abbiamo affrontato alcuni dei principali temi che riguardano la città e l'intera comunità salernitana. Ho voluto innanzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro serio e concreto che il commissario sta svolgendo in questa fase delicata per l’amministrazione comunale, assicurando massima disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale". Lo fa sapere, in una nota, il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.

"Nel corso dell’incontro si è condivisa l’importanza di garantire continuità all'azione amministrativa in atto e prestare massima attenzione alle esigenze della città. Continueremo a seguire da vicino le esigenze della comunità, nell’interesse esclusivo dei nostri cittadini", ha concluso il segretario regionale del Pd.

Ultime Notizie