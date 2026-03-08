Legge elettorale, affondo di Maraio: "Inseriscano le preferenze" Il segretario nazionale di Avanti Psi: "Proposte inconsistenti"

"Ho letto l’intervista di Arianna Meloni. Al di là dell’inconsistenza delle proposte, il punto politico vero è un altro: la progressiva trasformazione dei partiti in affari di famiglia. Una deriva che alimenta partiti sempre più personali, con nomi nei simboli e decisioni concentrate in cerchie ristrette". Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi a Giffoni, in provincia di Salerno, per la inaugurazione di una sede Avanti, iniziativa del tour nazionale che ha toccato Napoli, Roma, Milano.

"È un modello - spiega Maraio - che allontana la politica dalla sua funzione democratica e dalla partecipazione reale dei cittadini. Per questo, da Giffoni, città dei giovani e dei ragazzi, lancio un appello ad Arianna Meloni e soprattutto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: abbiano il coraggio di inserire le preferenze nella legge elettorale. Sarebbe un passo concreto per tornare alla normalità democratica, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti e superando l’idea dei partiti come proprietà di qualcuno o di pochi circoli ristretti"."Loro che vengono dalla militanza abbiamo il coraggio di essere coerenti con le cose sempre dette", conclude.