Salerno al voto, centrodestra diviso. Forza Italia: prenderemo la nostra strada Il coordinatore Martusciello: i nomi proposti non ci hanno convinto

"Sabato alle ore 10.30, a Salerno, annunceremo le nostre decisioni in merito alle elezioni comunali. Abbiamo riflettuto, valutato e approfondito ogni aspetto, ed è per questo che ho convocato l'esecutivo provinciale e cittadino. nomi proposti non ci hanno convinto ed è per questa ragione che sabato prenderemo la nostra strada". E' la dichiarazione a firma di Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Nella seconda città della Regione, dunque, la coalizione di centrodestra rischia di arrivare in frantumi. Nessun accordo sul nome del candidato sindaco da proporre agli elettori, con l'appuntamento elettorale che si avvicina sempre più.

Intanto gli altri schieramenti accelerano e stanno definendo squadre e candidati. Vincenzo De Luca nel pomeriggio, a Mariconda, aprirà di fatto la campagna elettorale. Pronti anche i civici di "Salerno Migliore" con Alessandro Turchi, mentre è ancora in alto mare il dialogo nel cosiddetto centrosinistra alternativo.