Referendum, Bilotti (M5S): "Hanno vinto Costituzione e partecipazione" Il commento della senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle

«Ha vinto la Costituzione, ha vinto il buon senso, ma soprattutto ha vinto la partecipazione. Il risultato del referendum dimostra che, quando i temi sono sentiti i cittadini rispondono e tornano, com’è giusto che sia, protagonisti». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, all’indomani dell’esito del referendum sulla giustizia.

«Da ieri – sottolinea – sto ricevendo dalle persone tantissime telefonate e, nelle loro parole, ci sono soddisfazione e anche un forte senso di appartenenza, segno che questo referendum è stato vissuto come qualcosa di vicino a ognuno di noi. Ecco perché la piaga dell’astensionismo, che da anni ormai accompagna le tornate elettorali, questa volta non si è avuta».

«Questo risultato – prosegue la parlamentare salernitana – nasce anche da una mobilitazione fatta di incontri, confronti e ascolto sui territori. Domenica e lunedì scorsi, tantissimi cittadini della Campania e della provincia di Salerno si sono recati alle urne e voglio ringraziarli perché hanno scelto di non restare a casa».

«Ora, è importante non disperdere questo patrimonio di partecipazione e consapevolezza. Siamo già al lavoro su altre questioni delicate che riguardano tutti, a partire dal decreto Sicurezza. Per noi la tutela dei diritti resta centrale», conclude Bilotti.



