Sanità: Piero De Luca: «Uscita Piano rientro risultato storico» «La decisione conferma il lavoro serio e rigoroso messo in campo negli anni passati»

«Grande soddisfazione per l'uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario». Lo scrive in una nota Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico. «Si tratta di un risultato storico per la nostra terra - continua De Luca - che conferma l'efficacia del lavoro serio e rigoroso messo in campo negli anni passati dall'amministrazione regionale campana, sotto la guida del presidente Vincenzo De Luca, nel percorso di risanamento, rilancio e riorganizzazione di un sistema sanitario che veniva da anni difficili di commissariamento. Un lavoro straordinario che ha consentito di raggiungere da un anno e mezzo tutti gli obiettivi previsti in relazione alle aree mediche sottoposte a valutazione (quella ospedaliera, quella territoriale e quella della prevenzione).

L'attuale amministrazione e il presidente Roberto Fico hanno continuato a lavorare positivamente in questa direzione, confrontandosi con il Ministero della Salute, affinché adottasse finalmente una decisione riconosciuta come dovuta anche dal Tar lo scorso 14 novembre. Questo risultato consente di programmare e sbloccare a pieno investimenti nelle infrastrutture, nelle tecnologie e nei servizi, permettere nuove assunzioni di medici ed infermieri, e continuare quel lavoro complessivo di rafforzamento della rete di sanita' pubblica, a partire dalla medicina di prossimità su tutto il territorio».

«Ringraziamo di cuore medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo che hanno reso possibile questo percorso in un settore cosi' delicato ed importante. Ora la Regione potrà affrontare con strumenti ancora maggiori le sfide esistenti, per garantire servizi sanitari sempre piu' efficienti, moderni e vicini alle esigenze e ai bisogni concreti delle persone», conclude il segretario dem campano.