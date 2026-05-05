Elezioni provinciali a Salerno, Piero De Luca saluta la vittoria di Parente Il segretario regionale Dem: avanti con investimenti e sviluppo del territorio

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro politico serio e condiviso che ha visto tutte le forze del centrosinistra unite attorno a una candidatura autorevole e profondamente radicata nel territorio”. Lo dichiara in una nota Piero De Luca, segretario regionale del Pd.

“Questa elezione - continua De Luca - conferma la solidità di un percorso costruito con responsabilità e visione, capace di mettere al centro lo sviluppo della provincia e i bisogni concreti delle comunità locali. Con il presidente Parente proseguiremo con determinazione nel lavoro già avviato, garantendo continuità ai grandi investimenti in corso: dall’edilizia scolastica alle infrastrutture viarie, fino ai progetti strategici legati alla mobilità, all’aeroporto e alla riqualificazione urbana. In un contesto nazionale segnato da tagli agli enti locali da parte del Governo, il nostro impegno sarà ancora più forte per difendere i servizi ai cittadini e sostenere Comuni e Province, valorizzando il ruolo delle autonomie territoriali - prosegue il deputato e segretario regionale -. Sono certo che Geppino Parente saprà guidare con competenza, equilibrio e spirito di servizio questa nuova fase, nell’interesse dell’intera provincia di Salerno, dando continuità a un modello amministrativo che ha prodotto risultati concreti e riconosciuti.”