Salernitana, la ripresa porta sorrisi: Cosmi ritrova due titolari Buone notizie nel primo allenamento settimanale. Domani doppia seduta

La Salernitana riprende gli allenamenti. Nel giorno del compleanno di Serse Cosmi, la squadra granata è tornata al lavoro questa mattina al centro sportivo Mary Rosy. Inizia la settimana di preparazione al primo turno della fase nazionale dei playoff, gara d’andata in trasferta in programma domenica 10 maggio (avversario e orario da definire).

Due buone notizie per Serse Cosmi: il tecnico, impegnato con i calciatori in esercitaizioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto, ritrova due titolari. Galo Capomaggio e Filippo Berra hanno superato i rispettivi problemi fisici e sono da considerare disponibili per la sfida d'andata del primo turno nazionale playoff. I granata accelerano: domani si proseguirà con una doppia seduta a partire dalle 10:00, sempre al Mary Rosy. Poi giovedì il test a porte aperte con il Faiano, giornata che si aprirà con il sorteggio playoff.