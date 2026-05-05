Bonelli (Avs): "De Luca avrebbe dovuto favorire il cambiamento a Salerno" L'esponente Avs: era il momento di lasciare il testimone, Lanocita alfiere della nostra battaglia

"Una delle grandi questioni che la politica deve affrontare è quella di quando, a un certo punto, arriva il momento in cui devi passare il testimone. La cosa peggiore è quando uno invece lo trattiene. Vorrei dire a De Luca, sommessamente e con grande rispetto, che avrebbe dovuto lasciare questo testimone per costruire insieme il cambiamento nella città di Salerno". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, a margine di un'iniziativa elettorale a Salerno.

La città d'Arechi andrà al voto a maggio: Avs sosterrà la candidatura a sindaco dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Bonelli ha presenziato alla manifestazione elettorale a sostegno della capolista Avs, Gabriella Ferrara.

"Guardare al passato noi non la riteniamo la scelta migliore, ecco perché invitiamo i cittadini di Salerno a fare in modo che quella staffetta sia data al cambiamento".

Secondo Bonelli Lanocita, che sfida De Luca insieme ad altri 6 aspiranti sindaci, "rappresenta l'esempio di una grande battaglia in questa città, una battaglia per la sostenibilità, per il vivere meglio e per la qualità della vita migliore in una città che ha pagato e ha vissuto momenti molto complicati".