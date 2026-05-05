Ex Salernitana, due bomber come avversari? Cavese e Savoia sognano Il mercato di C si accende e lascia spazio a tentazioni di mercato

Il cammino della Salernitana è tutto da scrivere. I playoff diranno se i granata avranno meritato il ritorno in serie B o dovranno fare i conti con un nuovo infuocato campionato di serie C. Una stagione che rischi di fare il pieno di squadre campane e di derby infuocati. Perché al momento, in attesa di Salernitana e Casertana impegnate nella corsa per l’ultimo posto in cadetteria, il prossimo girone C avrà come protagoniste Cavese, Giugliano e Sorrento che hanno strappato la salvezza, alle quali aggiungere anche le neo-promosse Scafatese e Savoia.

Ambizioni e voglia di sognare. E anche regalarsi colpi esplosivi. La Cavese ad esempio vuole fare un tentativo per riportare a casa Massimo Coda. L’attaccante non rinnoverà con la Sampdoria e, dopo aver fatto il record di gol in serie B, apre ad un ritorno in Campania. La Salernitana lo aveva sondato lo scorso anno, addirittura con tanto di murales cancellato a Cava de’ Tirreni. Ora i blufoncè sognano il colpaccio.

E nelle ultime ore anche in casa Savoia si è accesa una clamorosa tentazione di mercato. Perché Alfredo Donnarumma, in prestito al Lumezzane ma di proprietà della Ternana, potrebbe salutare le Fere ed essere uomo mercato. Il Savoia come regalo per la promozione sta facendo un pensiero proprio sull’attaccante.