Salernitana, "un compleanno speciale": nonno Cosmi festeggia con la piccola Blue Un'emozionante foto pubblicata dal tecnico granata con la sua nipotina per celebrare i suoi 68 anni

“Il più bel regalo che potevo ricevere. Grazie Giorgia, grazie Denny! Nessun compleanno è stato così bello”. Il campo, il calcio giocato e i playoff sono un tarlo nella mente di Serse Cosmi. Per il tecnico umbro però, quello di oggi è un giorno speciale. L’allenatore della Salernitana ha soffiato forte sulle sue 68 candeline, si è preso l’abbraccio della squadra, della dirigenza e quello virtuale della tifoseria. Ma soprattutto ha stretto tra le sue braccia la piccola Blue, nata nel giorno di Salernitana-Benevento, non senza qualche spavento. E la foto pubblicata da Cosmi sui suoi canali social per celebrare il suo giorno fa il pieno di emozioni.

“Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze“. Così aveva accolto al mondo la piccola Blue, postando la foto di un fiocco rosa mentre il mondo Salernitana gli porgeva i più sinceri auguri. Come quattro settimane fa, anche oggi tantissimi tifosi ma anche calciatori ed ex atleti gli hanno rivolto un pensiero affettuoso. Da Pasquale Mazzocchi a Roberto Baronio, passando per Maurizio Ciaramitaro, Romano Perticone. Più di un supporter granata ha scritto: “Mister vinciamo il play off e sai che regalo”. Salerno se lo augura di cuore.