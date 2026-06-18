Sanità, Bilotti (M5S) applaude alla svolta del governatore Fico La senatrice: i cittadini non sono solo numeri, necessario rispondere ai bisogni delle persone

«Rappresenta una svolta rilevante per il nostro sistema sanitario la decisione della Giunta regionale della Campania di valutare i direttori generali delle aziende sanitarie non soltanto sulla base degli equilibri economico-finanziari, ma anche su obiettivi legati alla salute e alla qualità delle prestazioni».

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Accolgo con piena condivisione – aggiunge la parlamentare salernitana - la linea del presidente Roberto Fico e della sua Giunta perché si afferma con chiarezza un principio che ritengo fondamentale: i cittadini non sono soltanto numeri o statistiche e la buona sanità si misura innanzitutto dalla capacità di rispondere ai bisogni delle persone». «Al neodirettore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Nicola Cantone, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà interpretare al meglio questa nuova impostazione, contribuendo a rafforzare, innanzitutto, la qualità dell'assistenza in una struttura sanitaria importantissima per l'intero territorio», conclude Bilotti.