Sanità, Bilotti (M5S) applaude alla svolta del governatore Fico

La senatrice: i cittadini non sono solo numeri, necessario rispondere ai bisogni delle persone

sanita bilotti m5s applaude alla svolta del governatore fico
Salerno.  

«Rappresenta una svolta rilevante per il nostro sistema sanitario la decisione della Giunta regionale della Campania di valutare i direttori generali delle aziende sanitarie non soltanto sulla base degli equilibri economico-finanziari, ma anche su obiettivi legati alla salute e alla qualità delle prestazioni».

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Accolgo con piena condivisione – aggiunge la parlamentare salernitana - la linea del presidente Roberto Fico e della sua Giunta perché si afferma con chiarezza un principio che ritengo fondamentale: i cittadini non sono soltanto numeri o statistiche e la buona sanità si misura innanzitutto dalla capacità di rispondere ai bisogni delle persone». «Al neodirettore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Nicola Cantone, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà interpretare al meglio questa nuova impostazione, contribuendo a rafforzare, innanzitutto, la qualità dell'assistenza in una struttura sanitaria importantissima per l'intero territorio», conclude Bilotti.

Ultime Notizie