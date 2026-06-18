Salerno, cittadino moldavo irregolare espulso e rimpatriato a Chisinau In azione l'ufficio immigrazione della Questura

La Polizia di Stato, attraverso il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino moldavo risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato all'aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto a Chisinau.

Il provvedimento

L'espulsione è scaturita dal rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, disposto dal Questore della provincia di Salerno, cui ha fatto seguito il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Nel corso dell'iter procedurale, l'uomo aveva presentato domanda di protezione internazionale, successivamente ritirata di propria iniziativa. A seguito della rinuncia, l'Ufficio Immigrazione ha avviato le attività necessarie all'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Il contesto

L'operazione rientra nell'ambito delle attività ordinarie condotte dalla Questura di Salerno per il controllo della regolarità della permanenza dei cittadini stranieri e per l'attuazione delle misure previste in materia di immigrazione.