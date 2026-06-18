Salernitana, dal duello all'asse di mercato: flirt granata col Benevento? La Salernitana duella coi sanniti per un mediano del Potenza. Possibile apertura per un giallorosso

Tanti nomi di mercato, diversi rumors da registrare. L'ultimo, in ordine di tempo, è la volontà della Salernitana di guardare in casa Potenza per rafforzare il proprio centrocampo. Dopo i primi sondaggi per Mallamo, ritornato al Sudtirol dopo l'esperienza all'Union Brescia, il club granata punta Lucas Felippe, centrocampista brasiliano classe 2000 che il ds Faggiano avrebbe già monitorato e per il quale sarebbe pronta anche un'offerta per convincere il Potenza a cederlo, nel nome del contratto in scadenza nel giugno 2027. Prima però servirà liberare risorse attraverso l'uscita di alcuni calciatori con ingaggi pesantissimi (Lovato e Ghiglione su tutti) e liberando anche spazio in rosa (riflessioni in corso su Gyabuaa e Capomaggio).

Triangolazione col Benevento?

Alla Salernitana però interessa moltissimo anche Antonis Siatounis, centrocampista greco vicino allo svincolo con il Potenza. Il calciatore, classe 2003, rappresenta una mossa interessante di mercato. Piace anche al Benevento, che nelle scorse settimane aveva mosso passi concreti, potendo sfruttare anche il blasone della chance in serie B. La Salernitana incassa ma guarda in casa sannita, anche alla luce di un salto di categoria che obbligherà l'area sportiva dei giallorossi a dover rinforzare l'attuale rosa a disposizione di Floro Flores. Non è un mistero il gradimento granata per Antonio Talia, classe 2003, protagonista con 27 presenze stagionali dall'annata super delle streghe. La Salernitana monitora, innescando una triangolazione di mercato che potrebbe accontentare tutti.