Salernum Baronissi:quarta vittoria di fila nel segno di Citro Mister Quaglia: “Soddisfatto della prestazione dei ragazzi"

La squadra di mister Quaglia conferma l’ottimo momento di forma battendo il Buccino tra le mura amiche. Concreti e solidi i ragazzi di patron La Marca, bravi a sbloccare la gara nella prima frazione e chiuderla nel finale di tempo grazie alla doppietta di Luca Citro. Sabato prossimo si torna al “Figliolia” di Baronissi per lo scontro diretto con la Polisportiva Santa Maria.

LA CRONACA Mister Quaglia deve fare i conti con qualche defezione, con capitan Funicello impiegato nel ruolo di terzino, Emanuele Rinaldi a centrocampo e De Luca al centro dell’attacco, con Citro e Cartone ai suoi lati. L’avvio degli ospiti, invischiati nella lotta salvezza, è a grandi ritmi e la prima occasione capita sui piedi di Dell’Arciprete, che calcia sull’esterno della rete. Al 20’, dopo un buon pressing, il Salernum trova il vantaggio. Cartone calcia da fuori area, la traiettoria s’impenna e trae in inganno Lullo, la cui respinta non è efficace e termina dalle parti di Citro che si avventa sulla sfera e sigla l’1-0. Il gol dà fiducia agli uomini di Quaglia che gestiscono la gara senza affanni. L’unico pericolo arriva su calcio di punizione, ma Coscia sventa in angolo da campione. La ripresa si apre con un Salernum arrembante, che va vicino al raddoppio in un paio di occasione ma è costretto a rinunciare al suo faro De Crescenzo. Probabile stiramento per lui e gara finita all’8’ della ripresa, al suo posto Minguzzi. Il Buccino prova a rimettere in piedi la gara, ma non trova mai il ritmo giusto per portare pericoli reali dalle parti di Coscia. Nel finale la gara riprende quota. Cartone calcia fuori di poco, poi al 43’ Verderese mette giù Citro in area. Rigore solare. Dal dischetto lo stesso Citro conferma il killer instinct di giornata e chiude la contesa sul 2-0. Quarta vittoria di fila e secondo posto in coabitazione con l’Angri. Sabato prossimo la sfida d’alta quota con la Polisportiva Santa Maria, ancora al “Figliolia” di Baronissi.

SALA STAMPA “Soddisfatto della prestazione dei ragazzi – queste le parole di mister Quaglia al termine del match – non era facile contro un Buccino che ha cominciato la gara a ritmi alti per provare a fare risultato. Siamo secondi, è davvero un ottimo risultato se penso a dove eravamo qualche settimana fa. La squadra è in fiducia, sabato arriva il Santa Maria, sarà una bella sfida. Non è decisiva, ma è una gara che vale tanto”.

“Sono felice per i gol, ma l’importante era portare a casa i tre punti – il commento del bomber Luca Citro -. Stiamo bene, è un buon momento e non vogliamo fermarci. C’è grande disponibilità da parte di tutti ed i risultati del campo sono l’effetto del gran lavoro che portiamo avanti in settimana. La classifica per adesso non la guardiamo. Pensiamo gara dopo gara e proviamo ad arrivare il più lontano possibile”.

Asd Salernum Baronissi – Buccino Volcei 2-0 (1-0 p.t.)

Asd Salernum Baronissi: Coscia, De Simone, Funicello, Silvestri, Buonocore, Botta, Cartone, Rinaldi E., De Luca (dal 63’ Ciardiello), De Crescenzo (dal 53’ Minguzzi), Citro. A disp: Rinaldi A., D’Auria R., Bestaevi, Apicella, Natella. All. Quaglia

Buccino Volcei: Lullo, Verderese, Schiavone, Cascone, Magliano, Mongiello, Santese (dal 90’ Pascente), Botta (dal 63’ Teta), Roviello, Pucciariello, Dell’Arciprete (dal 78’ Fernicola). A disp: Freda, Murano, Del Chierico, Masucci. All. Caponigri

Reti: Citro 20’ e 89’

Ammoniti: De Luca, De Simone (S), Verderese (B).

Arbitro: Federico di Agropoli

Assistenti: Mercurio di Torre Annunziata e Scala di Castellammare di Stabia