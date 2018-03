Big match tra Salernum Baronissi e Polisportiva Santa Maria Incontro che promette scintille

Vincere aiuta a vincere. Lo sa bene il Salernum Baronissi di patron La Marca, atteso oggi dalla sfida alla Polisportiva Santa Maria, in uno scontro diretto che promette scintille nelle zone alte della classifica. Reduce da un periodo molto positivo, in cui la squadra di mister Quaglia ha saputo riprende a correre uscendo da una fase di impasse, il Salernum chiede strada ai cilentani per cementare il secondo posto in graduatoria.

“Li rispettiamo ma non li temiamo – queste le parole del capitano Umberto Funicello – abbiamo preparato la gara con la solita, grande attenzione, come esige il mister. Sarà una bella partita, loro hanno delle ottime individualità ma noi siamo in fiducia e siamo sicuri di poter fare risultato”.

Redazione Sport