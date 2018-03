Salernum Baronissi e Polisportiva Santa Maria, solo un pari Il tecnico Quaglia: “Partita molto tattica. Ci aspetta un ciclo di partite difficilissime”

Contro la Polisportiva Santa Maria di Pirozzi il Salernum Baronissi non va oltre lo 0 a 0. Allo stadio “Figliolia”, sotto una pioggia battente, gli uomini di Quaglia, orfani del regista De Crescenzo, non riescono a proseguire la striscia di vittorie in campionato. In compenso, raccolgono un punto contro una delle migliori compagini del torneo, quarta in classifica. La società di La Marca, più volte vicina al vantaggio, conclude la gara in 11 uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di De Simone. Il Salernum mantiene la seconda posizione in classifica in attesa della sfida di domani dell’Angri.

La cronaca

Il Salernum deve fare a meno di De Crescenzo infortunato. Mister Quaglia punta su Cartone, libero di svariare in attacco. Polisportiva Santa Maria più guardinga nelle fasi iniziali della partita. Al 9’ occasione da rete per il Salernum: Cartone raccoglie in area di rigore avversaria un perfetto assist di un compagno; il suo tiro al volo di piattone viene respinto da Serra. La reazione degli ospiti non si fa attendere: al 23’ un tiro potente di Marmoro trova pronto il portiere del Salernum Coscia. Nella prima frazione di gioco, i padroni di casa si segnalano per un maggiore possesso palla e per il dinamismo degli esterni d’attacco Cartone e De Luca. Al 29’ proprio quest’ultimo ci prova con un tiro da fuori area che non impensierisce il portiere avversario. Termina così il primo tempo. Nella ripresa le condizioni atmosferiche peggiorano, anche se il sintetico del Figliolia regge l’urto della pioggia. Inizia meglio la Polisportiva Santa Maria, che al 13’ prova a mettere paura ai padroni di casa con un’azione offensiva pericolosa. L’episodio più importante della seconda frazione di gioco si registra al 21’: De Simone viene espulso per doppia ammonizione. Il tecnico Quaglia corre ai ripari, inserendo un difensore Rocco D’Auria e il veloce Natella, per colpire gli avversari in ripartenza. L’ultimo brivido della partita è al 42’: viene annullato un goal alla Polisportiva Santa Maria per un fuorigioco.

Commenti post partita

“È stata una partita molto tattica, condizionata dalle avverse condizioni atmosferiche. Ho visto due squadre bene messe in campo – ha spiegato il tecnico Quaglia al termine della partita – L’assenza di De Crescenzo? Sicuramente pesante. Le sue qualità tecniche sono fondamentali per la nostra squadra. Ci attende un ciclo di partite difficilissime. Dobbiamo fare più punti possibili per mantenere la posizione di classifica.”

Asd Salernum Baronissi – Asd Polisportiva Santa Maria Cilento 0-0 (0-0p-t.)

SALERNUM: Coscia, De Simone, Funicello, Silvestri, Buonocore (dall'83' Ciardiello), Bove, Minguzzi, Rinaldi E., De Luca (dal 77’ Natella), Cartone (dal 72’ D’Auria), Citro (dal 90’ Genovese). A disposizione: Rinaldi A., Botta, Bestaevi. All: Quaglia

POLISPORTIVA SANTA MARIA: Serra, Trabelsi, Fiorillo, Bovi (dal 78' Esposito), Pastore, Conte, Marmoro (dal 67’ Di Luccio), Galdi, Russomanno (dal 77' Piccirillo), Di Gregorio, Romano (dal 67’ Nunziata). A disposizione: Russo, Verdoliva, Di Luccio, Capo All: Pirozzi

Arbitro: Francesco Illiano sezione di Napoli. Assistenti: Vincenzo Evangelista sezione di Avellino e Giovanni Santoriello sezione di Nocera Inferiore.

