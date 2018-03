Salernum Baronissi, Giovanni Natella al Torneo delle Regioni Grande soddisfazione per il talentuoso esterno offensivo classe '99

Il Salernum Baronissi si conferma fucina di talenti. Giovanni Natella, talentuoso esterno offensivo classe '99, sempre presente nelle rotazioni di mister Quaglia e tra i protagonisti della splendida stagione del club presieduto da Giacomo La Marca, è stato inserito nel roster che difenderà i colori della Campania al Torneo delle Regioni.

Stamattina, dopo il raduno presso la sede del Comitato Regionale Campania a Napoli, la partenza alla volta di Ortona, agli ordini di mister Carullo. Natella è l'unico atleta di una società salernitana presente nella rosa campana.

“Giovanni merita questo palcoscenico per l'impegno e la professionalità che dimostra quotidianamente – queste le parole del presidente del Salernum Baronissi, Giacomo La Marca – è un ragazzo straordinario, la cui crescita dimostra ancora una volta la bontà del lavoro svolto dal nostro club, che punta forte sui giovani e non ha timore di lanciarli in contesti competitivi, come quello del campionato di Promozione. A nome di tutta la società, ringrazio mister Carullo per la fiducia riposta nel nostro atleta, al quale augurio di vivere questa esperienza con i carattere e l'umiltà che da sempre lo contraddistinguono”.

M.G.