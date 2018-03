Olympic Salerno, assalto ai play-off Impegni decisivi per prima squadra, Allievi e Giovanissimi

Reduce dalle due trasferte consecutive che hanno portato in dote altrettanti pareggi a reti inviolate contro Frazioni Unite prima e Real Bellizzi poi, l'Olympic Salerno torna a calcare il sintetico amico del "Figliolia" di Baronissi. Lo farà in anticipo, sfidando la Giffonese domani pomeriggio con inizio alle 17.30 al termine della gara di Terza Categoria tra Caposaragnano e Cerrone Football Club. Un impegno che impone ai ragazzi di mister De Sio di raddoppiare le energie per provare a conservare l'imbattibilità che dura dalla trasferta di Tramonti prima di Natale e mettere fieno in cascina dal valore raddoppiato per la pesantezza dei punti in palio. La sfida ai nerazzurri, diretti concorrenti per un posto al sole nei play-off, precederà quella del Giovedì Santo contro la capolista Sporting Pontecagnano e quella post-pasquale con la seconda della classe Giffoni Sei Casali. Impegni probanti a cui i biancorossi arrivano con il morale giusto per i risultati conseguiti negli ultimi tre mesi e mezzo ma con il pesante fardello di assenze ed infortuni che si protraggono ormai da tempo: tra gli ultimi a finire in infermeria Fabio Pifano mentre dalla trasferta di Bellizzi è uscito malconcio capitan Acquaviva. Sul fronte disciplinare torna in diffida Pierpaolo Contente mentre sul fronte picentino grana portiere, vista l'assenza per squalifica di Melella. In compenso è tornato abile ed arruolabile il grande ex Claudio Sandrigo. Arbitro dell'incontro sarà la sig.na Stefania Scarica di Castellamare di Stabia.

Tour de force decisivo per Allievi e Giovanissimi, anche loro alle prese con il doppio impegno ravvicinato. I ragazzi di Paolo Rossi se la vedranno al "Settembrino" di Fratte prima con la Nuova Neugeburt poi con la Scafatese: dall'esito di queste due sfide dipende l'aritmetica qualificazione ai play-off di Pelosi e compagni. Discorso più o meno analogo per i delfini di Alfredo Serritiello che domani ospiteranno l'ostico Pontecagnano per poi rendere visita al "De Gasperi" nel turno infrasettimanale alla New Mary Rosy seconda in classifica. Entrambi i tecnici sono ottimisti per le risposte dei rispettivi atleti, pronti a scrivere un'altra importante pagina della giovane storia giovanile dell'Olympic Salerno.

M.G.