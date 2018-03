Olympic Salerno, pari di rigore al Figliolia Finisce 1-1 contro la Giffonese

Tredicesimo risultato utile consecutivo e terzo pari di fila per l'Olympic Salerno che riesce ad agguantare la Giffonese nell'insolito anticipo pomeridiano di sabato del "Figliolia" di Baronissi. Il confronto, preceduto dal tradizionale cerimoniale fair play caro al sodalizio biancorosso, vede i padroni di casa partire bene e sfiorare subito il vantaggio con Eugenio Condolucci che dal limite non inquadra per poco lo specchio della porta. Sarà una delle poche emozioni griffate Olympic del primo tempo con l'infortunio a freddo di Marco Pifano che agita emotivamente i colchoneros, già alle prese con una lunga serie di defezioni. Così, al primo affondo, i picentini vanno subito vicini al bersaglio grosso con una fucilata di Giuliani.

I nerazzurri prendono campo, provando a sfruttare la superiorità numerica sulle fasce: da un'iniziativa di Pfeifer, infatti, ha origine il primo rigore del match per un intervento ritenuto scomposto di Ragone sul folletto avversario. Dagli undici metri è fenomenale Gargano che neutralizza la conclusione di Giuliani. Il numero 11 ha, però, subito l'occasione di rifarsi e questa volta non fallisce: contatto Panella-Dell'Angelo giudicato passibile di massima punizione e secondo penalty di giornata su cui stavolta Gargano non può nulla. Il primo tempo si chiude con la Giffonese avanti e vicina al raddoppio con Conte. Negli spogliatoi mister De Sio carica i suoi e gli effetti si avvertono subito. Dopo tre minuti dalla ripresa delle ostilità, Bosco viene cinturato in area e per la sig.na Scarica non ci sono dubbi: terzo rigore del confronto e perfetta esecuzione di Condolucci che ripristina la parità.

I ritmi restano piuttosto elevati con diverse interruzioni ma poche occasioni degne di nota: brava la difesa di casa a giocare d'anticipo con Ragone sugli scudi. L'espulsione dell'allenatore-giocatore Incitti apre le porte all'assalto finale dell'Olympic ma le emozioni principali si concentrano negli ultimi cinque minuti. Prima Contente e compagni reclamano un rigore per una deviazione di mano di Di Feo apparsa piuttosto evidente poi è strepitoso Cuccurullo a negare la gioia del goal a Viscido mentre l'occasione finale è per il 2001 Alessandro Pelosi che riesce in elevazione a toccare la sfera su cross dalla sinistra ma non ad indirizzarla verso la porta avversaria. Si chiude così con un pari come all'andata che tiene entrambe le compagini in piena bagarre.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Ragone, Bosco, Pivetta (37' st Pelosi A.), Panella, Albini, Pifano M. (14' pt Amato), Contente P., Viscido, Condolucci E. (27' st Marano S.), Paraggio (19' st Pederbelli). A disposizione: Rossi, Renna, Avagliano. Allenatore: De Sio

GIFFONESE: Cuccurullo, Di Vece, Immediata, Incitti, Dell'Angelo (28' st Della Rocca), Di Feo, Conte, Fabiano (34' st Vassallo), Pfeifer, Sandrigo, Giuliani. A disposizione: Troisi, Martino, Pellegrino. Allenatore: Incitti

ARBITRO: Scarica di Castellamare di Stabia

RETI: 30' pt rig. Giuliani (GI), 3' st rig. Condolucci E.

NOTE: Serata variabile. Ammoniti Panella, Contente P., Amato, Bosco, Pivetta (OS), Dell'Angelo, Immediata, Di Feo, Giuliani (GI). Espulso al 25' st Incitti (GI) per somma di ammonizioni.

M.G.