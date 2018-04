Il Salernum Baronissi vince 2 a 0 contro il Real Palomonte Staccato il pass per i playoff. Quaglia: “Orgoglioso per la prestazione dei ragazzi. Citro super"

Una doppietta di Citro contro il Real Palomonte regala al Salernum la qualificazione matematica ai playoff, in virtù della sconfitta del Calpazio in casa del Buccino. Allo Stadio “Figliolia” il bomber del Salernum, in grande crescita negli ultimi due mesi, chiude la pratica in mezz’ora. I ragazzi di mister Quaglia dopo un primo tempo di grande intensità, con goal e azioni pericolose confezionate sull’asse De Crescenzo – Genovese, calano nella ripresa senza mai concedere nulla agli avversari.

La cronaca

Il Salernum Baronissi affronta un Real Palomonte in cerca di punti salvezza. La compagine di mister Turco, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Alfaterna, naviga nelle zone basse della classifica. La squadra salernitana scende in campo con la giusta determinazione e aggressività. La verve di De Crescenzo, faro del centrocampo dei padroni di casa, produce non pochi grattacapi a Magliano e compagni. Al 6’ la prima rete del Salernum: Luca Citro si fa trovare pronto in area di rigore dopo il tiro di Genovese; battuto il portiere Primadei. Gli ospiti tentano una reazione senza però impensierire più di tanto la retroguardia del Salernum. Si arriva così all’episodio chiave della partita. È il 23’: fallo su Citro in area del Palomonte. L’arbitro indica il calcio di rigore. Il bomber del Salernum non sbaglia e sigla la sua doppietta personale. La rete del raddoppio mette il risultato dei padroni di casa in cassaforte. Nella ripresa il Salernum abbassa il ritmo, mantenendo comunque il pallino del gioco. La girandola delle sostituzioni non produce i risultati sperati per il Real Palomonte. La gara termina sul risultato di 2 a 0 per la società del presidente La Marca, che può festeggiare l’ingresso matematico nei play off.

Commenti post partita

“Sono molto soddisfatto per la partita e per il prestigioso traguardo raggiunto. Nel primo tempo la prestazione dei ragazzi è stata notevole. Nella ripresa, a causa del caldo e delle intese sedute di lavoro svolte nelle scorse settimane, abbiamo abbassato i ritmi senza però concedere occasioni pericolose agli avversari. Luca Citro? Faccio un plauso a lui e a tutta la squadra. Questo traguardo, centrato con due giornate di anticipo, è il frutto dell’impegno di tutto il gruppo di lavoro.”

Asd Salernum Baronissi – Real Palomonte 2-0 (2-0 p-t.)

SALERNUM: Coscia, De Simone, Funicello, Silvestri, Buonocore, Bove, De Luca (dal 67’ Natella), Rinaldi (dall’86’ Ciardiello), Genovese, De Crescenzo (dal 73’ Botta), Citro (dal 90’ D’Auria F.) A disposizione: Serretiello, D’Auria R., Bestaevi, Natella. All: Quaglia

REAL PALOMONTE: Primadei, Eddaoudi, Russo, Jammeh (dall’89’ Camara), Mirra (dall’85’ La Padula), Ruggiero (dal 63’ Naddeo), Montefusco, Magliano, Campione, Mastrangelo, Perillo (dal 21’ Jaiteh) A disposizione: Sorvillo, Gentile, Benincasa, All: Turco

Arbitro: Domenico Mascolo sezione di Castellammare di Stabia, Assistenti Marco Nappo sezione di Torre del Greco e Raffaele Capasso sezione di Frattamaggiore

Ammoniti: Silvestri, De Crescenzo, Buonocore (S),

Goal: Citro (6’, 23’)

M.G.