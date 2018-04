Salernum Baronissi: vittoria e secondo posto Decide una doppietta di Genovese

Il Salernum Baronissi non si ferma. Dopo aver ottenuto l’aritemtica certezza dei playoff, la squadra di mister Quaglia passa anche sul campo della Temeraria San Mango grazie ad una doppietta di Genovese e conquista il secondo posto in classifica ad una giornata dal termine della regular season.

La cronaca Mister Quaglia, a De Crescenzo, Buonocore, Cartone e Natella, opta per l’attacco pesante con De Luca, Genovese e Citro. In porta Serrettiello trova spazio al posto di Coscia. Bastano cinque minuti al Salernum per passare in vantaggio, grazie al gol di Genovese, abile a finalizzare l’azione sotto misura. Passano dieci minuti ed il bomber concede il bis, stavolta con una pregevole conclusione dalla distanza. Sotto di due reti, la Temeraria dell’ex Li Puma trova lo spunto per accorciare le distanze con Volpe, che va in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La prima frazione si chiude sul minimo vantaggio ospite. Nella ripresa non ci sono grandi emozioni, con la Temeraria che non affonda il colpo, ormai certa della salvezza, ed il Salernum che si limita ad amministrare, ruotando anche gli uomini a disposizione. La vittoria permette agli uomini del presidente La Marca di ergersi al secondo posto, con la Polisportiva Santa Maria che non va oltre il 2-2 sul campo del Palomonte. Sabato, contro il Real Sarno, basteranno i tre punti per chiudere la stagione regolare alle spalle della schiacciasassi Scafatese.

Sala Stampa Il presidente Giacomo La Marca loda la prestazione dei suoi e proietta il suo sguardo ai playoff: “Vittoria importante, che ci consente di ottenere uno splendido secondo posto. Complimenti aI ragazzi anche oggi hanno offerto un’ottima prestazione. Felice per la doppietta di Genovese. Playoff? L’obiettivo, intanto, è battere il Real Sarno per essere certi della seconda posizione. Sarebbe un risultato straordinario, in un campionato così competitivo, in cui abbiamo dimostrato di essere una squadra solida, che è stata capace di crescere settimana dopo settimana agli ordini di mister Quaglia. Poi, ovviamente, cercheremo di preparare al meglio i playoff. Abbiamo voglia di stupire, essere protagonisti e continuare a credere nel sogno promozione”.

Asd Temeraria San Mango: Lamberti, Risi (63’ Bucciarelli), Mele (55’ Noschese), Piacente, Prezioso (51’ Vitolo), Della Monica, Liambo (46’ Pepe), Volpe (46’ Barbakade), Li Puma, Scudiero, Cingolo. A disp. Gagliardi, De Rosa. All. Spirineo

Asd Salernum Baronissi: Serrettiello, D’Auria F. (dal 54’ Accarino), Funicello, De Simone (81’ Iannone), D’Auria R., Bove, Rinaldi E., Botta, Genovese, De Luca (61’ Bestaevi), Citro (87’ Minguzzi). A disp. Rinaldi A., Silvestri. All. Quaglia

Reti: 5’, 15’ pt Genovese (S), 29’ Volpe (T)

Ammoniti: D’Auria F., D’Auria R., Botta, Minguzzi (S)

M.G.