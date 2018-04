Playoff Promozione girone D, sfuma il sogno del Salernum Il tecnico del Salernum Quaglia: “Dispiace finire così. È stata una stagione straordinaria”

La favola del Salernum, autentica rivelazione del campionato di promozione girone D, si infrange contro il Campagna. Nella semifinale playoff, la società del presidente La Marca soccombe per 2 reti a 0, entrambe nel primo tempo supplementare, dopo aver lottato alla pari (e sfiorato il vantaggio in più occasioni) per 90 minuti. Gli uomini in più degli ospiti, Altieri e Spinelli, hanno regalato, con due goal di pregevole fattura, il pass per la finale al Campagna. Domenica prossima la compagine di mister Pietropinto affronterà la Polisportiva Santa Maria, a sorpresa vincente nella sfida contro il più quotato Angri.

La cronaca

Il Campagna arriva in gran forma allo stadio “Figliolia”. Reduce da una striscia di risultati positivi, la formazione ospite scende in campo con grinta e determinazione alla disperata ricerca della vittoria (con un risultato di parità passa il Salernum). Primo tempo scoppiettante: nemmeno cinque giri di lancette e e il numero 11 del Campagna Fernando si fa vedere dalle parti di Coscia. Il Salernum però non sta a guardare e, guidato magistralmente da De Crescenzo, risponde colpo su colpo: al 7’ è Citro che mette paura con una girata al volo l’estremo difensore del Campagna. A metà della prima frazione di gioco sale in cattedra il numero 10 Spinelli. Sua, al 17’, un’incursione in area di rigore avversaria che impensierisce la difesa degli oranges. In chiusura di tempo, è De Luca a sfiorare la rete del vantaggio. Solo in area di rigore non riesce a toccare la palla, e quindi a concludere in rete. Il secondo tempo si apre con il Campagna in attacco. Occasione al 3’ per Spinelli, il suo tiro finisce sopra la traversa. Al 22’ il Salernum ha un’altra occasione: il tiro di Silvestri non crea problemi agli avversari. Stessa sorte capita anche a De Crescenzo. Gran botta al 42’ ma niente da fare per il Salernum. Si va ai supplementari. Il primo quarto d’ora è fatale ai padroni di casa. Il vantaggio del Campagna arriva al nono minuto: la punizione di Spinelli sorvola la barriera e si insacca in rete. Cinque minuti più tardi il raddoppio: la girata vincente di Altieri in area di rigore chiude la partita. Il Salernum, stanchissimo, non riesce a reagire. Nel secondo tempo supplementare il Campagna sfiora il terzo goal. Si chiude così la gara. Per la società del presidente La Marca, nonostante l’amaro epilogo, resta la consapevolezza di aver disputato una stagione da protagonista.

Commenti post partita

Ecco le parole del tecnico Quaglia al termine della partita: “Sono molto amareggiato per il risultato di questa gara. I ragazzi ci tenevano a proseguire questa bellissima avventura. Purtroppo la partita è stata condizionata da piccoli episodi. Aldilà della sconfitta, ci tengo a sottolineare la straordinaria stagione del Salernum. Mi complimenti con tutto lo staff tecnico, con i ragazzi, la dirigenza e l’allenatore Galderisi che mi ha preceduto.”

Asd Salernum Baronissi – Campagna 0-2

SALERNUM: Coscia, De Simone, Funicello, Silvestri, Buonocore, Bove, Minguzzi, Rinaldi E., De Crescenzo, De Luca, Citro A disposizione: Serretiello, D’Auria R., D’Auria F., Bestaevi, Ciardiello, Cartone, Genovese. All: Quaglia

REAL PALOMONTE: Pergamena, Viggianiello, Ciaglia, Corsaro, Pascuzzo, Parisi, Altieri, Maiorano, Di Giacomo, Spinelli, Fernando. A disposizione: Lenza, Putzolv, Caloia, Pinto, Magliano, Perna, Cassetta All: Pietropinto

Arbitro: Raffaele Gallo sezione di Castellammare di Stabia, Assistenti Giovanni Ciannarella sezione di Torre del Greco e Fabio Mattia Festa sezione di Avellino.

Ammoniti: Buonocore, Cartone, Ciardiello, Silvestri (S), Spinelli, Ciaglia (C)

Goal: 9’ p.t.s Spinelli, 15’ Altieri p.t.s. (S)

M.G.