Ads Salernum: Coscia e Buonocore nella Top 11 del campionato Patron La marca è soddisfatto

Una soddisfazione che giunge a margine di una stagione estremamente positiva per il Salernum Baronissi di patron La Marca. In settimana, infatti, il portiere Chicco Coscia, ex Roma e Salernitana, ed il centrale difensivo Giulio Buonocore sono stati inseriti nella top 11 del girone D di Promozione, stilata dall’Associazione Italiana Calciatori. Il riconoscimento rende merito ad una difesa, quella del team guidato da mister Quaglia, che si è distinta come la migliore del suo raggruppamento al termine della regular season.

Redazione Sport