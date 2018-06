Coppa Italia Fipe, trionfo della Fitness Club L'associazione sportiva di Mercato San Severino piazza sul podio tutti i suoi atleti

Un trionfo che ha premiato il lavoro svolto dagli atleti e dagli allenatori in mesi e mesi di duro allenamento e che ha finito per dare lustro all'impegno quotidiano e alla programmazione della società sportiva. Una bel lieto fine per la favola sportiva che ha come protagonisti gli atleti della società dilettantistica Fitness Club: hanno fatto incetta di podi, conquistando il primato assoluto in Campania per numero di medaglie, durante la Coppa Italia e i Campionati Italiani Master di Distensione su panca.

Domenica 27 maggio, al palazzetto dello sport “Angioni Caliendo” di Maddaloni in provincia di Caserta, si è tenuta proprio la prova di Coppa Italia di distensione su panca e il campionato italiano Master 2018. Alla manifestazione tricolore, organizzata dalla Fipe Campania, hanno preso parte atleti giunti da ogni parte della regione appartenenti alle classi Esordienti/Under 15, Under 17, Juniores, Seniores e Master, suddivisi in due gruppi d’età (Under 20 e Over 20) e in categorie di peso: Under 20: dal 14° al 20° anno (nati negli anni dal 1998 al 2004); Maschi: 56 – 62 – 69 – 77 – 85 – 94 – 105 – 105+; Femmine: 48 – 53 – 58 – 63 – 69 – 75 – 75+. Over 20: dal 20° in poi (nati nel 1997 e precedenti); Maschi: 56 – 62 – 69 – 77 – 85 – 94 – 105 – 105+; Femmine: 48 – 53 – 58 – 63 – 69 – 75 – 75+. La gara, che si è svolta secondo il Regolamento Tecnico della FIPE di Distensione su Panca e di Para Powerlifting, è valida per la stesura della Ranking List di qualificazione alle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti di Distensione su Panca.

Contestualmente alla Coppa Italia si sono svolti anche i Campionati Italiani Master di Distensione su Panca. Il risultato degli atleti nati prima e durante il 1977, che hanno preso parte alla Coppa Italia di Distensione su Panca, è stato considerato valido anche per la stesura delle classifiche nazionali d’ufficio del Campionato Italiano Master di Distensione su Panca. I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi di età, sia per i maschi che per le femmine: Master “45”: dal 41° al 45° anno (nati negli anni dal 1973 al 1977); Master “55”: dal 46° al 55° anno (nati negli anni dal 1963 al 1972); Master “65”: dal 56° al 65° anno (nati negli anni dal 1953 al 1962); Master “+65”: dal 66° anno in poi (nati negli anni dal 1952 e precedenti).

La Fitness Club ha raccolto complessivamente sette primi posti, nove secondi, e due terzi posti, sono il bottino della palestra di Mercato San Severino, che poi ha piazzato altri atleti ai piedi del podio in quasi tutte le categorie. A distinguersi su tutti: Chiara Del Regno, Dario Giacchetti, Emiddio Landi, Lucia Rega, Andrea Siglioccolo, Olimpia Spataro, Carmine Spiezio, Walter Iannone, Salvatore Guadagno, Michele Fresiello, Vittoria Salvati e Anna Citarelli.