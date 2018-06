Cilento, torna il calcio giovanile con "Benvenuti al sud" Il torneo si disputerà dall'8 al 10 giugno

Ancora il calcio giovanile protagonista nel Cilento. Nel week-end, dall’8 al 10 giugno, Castellabate e Montecorice ospiteranno l’ottava edizione del torneo “Benvenuti al Sud”. La manifestazione è stata organizzata dalla Sud Eventi, leader in Campania nel turismo sportivo , in collaborazione con la Polisportiva Santa Maria e con il supporto dello sponsor tecnico Legea.

Il torneo, riservato alle categorie Pulcini, Giovanissimi, Esordienti ed Allievi, si terrà nei luoghi resi ulteriormente celebri proprio dalla pellicola cinematografica dal film con Siani e Bisio. A ospitare le gare saranno gli impianti sportivi “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate e il campo sportivo “Luigi Piccirilli” di Montecorice.

«Il Cilento sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei tornei che organizziamo in quanto rappresenta una meta molto bella, ideale per coniugare sport e turismo. – afferma Nello Malafronte, presidente della Sud Eventi – I ragazzi si divertono sui campi da calcio, mentre i genitori hanno l’opportunità di conoscere alcuni dei luoghi più suggestivi della Campania. Ogni anno, infatti, registriamo una partecipazione sempre più crescente, per cui anche per chi organizza rappresenta uno stimolo ulteriore per offrire sempre il meglio dei servizi».

Le gare si disputeranno, sia al mattino che al pomeriggio, dall’8 al 10 giugno, presso gli impianti sportivi di Santa Maria di Castellabate e di Montecorice.

Redazione Sport