Ads Salernum Baronissi: separazione con mister Quaglia La scelta è stata presa di comune accordo

Si dividono le strade tra Salernum Baronissi ed Angelo Quaglia. Al termine di un incontro tra la dirigenza ed il tecnico, subentrato a Galderisi a stagione in corso e capace di guidare la squadra fino al secondo posto nella regular season, le parti hanno scelto di separarsi. La scelta è stata presa di comune accordo.

“Non c’erano le condizioni per poter proseguire insieme - queste le parole del presidente Giacomo La Marca – pertanto, di comune accordo, abbiamo optato per questa decisione. Non mutano la stima e l’apprezzamento per il professionista e l’uomo. Al mister posso soltanto dire grazie per il carattere, la passione e la competenza con cui ha guidato la squadra verso un campionato di vertice, ed augurargli le migliori fortune per le prossime sfide. Nei prossimi giorni comunicheremo il nome del nuovo tecnico”.

“E’ una decisione sofferta, ma è la soluzione migliore, in questo momento – commenta il tecnico Angelo Quaglia -. Le mie esigenze non collimavano con quelle della società e ci siamo salutati con cordialità e rispetto. E’ stato un onore poter guidare il Salernum. Ho conosciuto persone eccezionali, a partire dal presidente Giacomo La Marca. Gli auguro di continuare a raccogliere le soddisfazioni che merita”.

Redazione Sport