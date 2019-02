La Canottieri Partenio protagonista a Montecarlo Risultati brillanti per la società di Maiori alla regata internazionale di coastal rowing

La Canottieri Partenio brilla a Montecarlo. La società remiere di Maiori ha partecipato alla regata internazionale di coastal rowing, portando a casa una medaglia d’oro, una d’argento e un settimo posto. Gli atleti della Costiera Amalfitana, nelle splendide acque del Principato di Monaco, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con avversari provenienti da Francia, Italia, Germania, Spagna e Austria. La gara si è svolta su un percorso di 6000 metri con quattro giri boa. Il doppio master di Luigi Amendola e Paolo Mennella, dopo una brillante partenza, ha imposto un ritmo sostenuto che gli ha permesso di classificarsi al primo posto. Sul podio è salito anche Giuseppe Ruocco che ha gareggiato in singolo nella categoria master, conquistando il secondo posto. Settimo, invece, Gabriele Amato in gara nel singolo categoria senior. Un buon risultato che premia il lavoro degli atleti e della Canottieri Partenio di Maiori, unica società della Costiera Amalfitana a salire per la prima volta sul gradino più alto del podio. «Un ringraziamento particolare all'amico Renato Alberti della Canottieri Sanremo e dello Jacht Club Monaco per la disponibilità ad utilizzare le imbarcazioni societarie», ha affermato il presidente della società Franco Noio che ha accompagnato gli atleti nella trasferta a Montecarlo. Prossimo appuntamento a Lago Patria il 10 marzo per la prima regata regionale.