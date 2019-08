Scafati Basket, vigilia del primo scrimmage: test contro Roma Amichevole con la Virtus (domani alle 18.30) al PalaTellene: le parole di Griccioli e Ammannato

"Abbiamo fatto poco più di tre giorni e mezzo di lavoro, ho trovato un gruppo volenteroso e votato al lavoro, che è stato soprattutto atletico in questa prima parte e pertanto non ci aspettiamo di vedere nulla di particolare in questo primo scrimmage, contro una squadra che ha iniziato la preparazione dieci giorni prima di noi". Coach Giulio Griccioli presenta così il primo test prestagionale della sua Givova Scafati. Domani, con palla a due alle 18.30, la squadra dell'Agro affronterà, al PalaTellene di Roma, la Virtus, neo-promossa in Serie A. "Vogliamo provare quelle due o tre cose su cui abbiamo iniziato a lavorare, consapevoli che gli avversari ci metteranno sicuramente in difficoltà. - ha aggiunto il tecnico del club scafatese - Nessuno dei ragazzi, dopo questi pesanti giorni di lavoro, è sicuramente in condizione ottimale, ma tutti i disponibili saranno utilizzati».

"!Abbiamo avuto tutti un buon approccio con l’inizio della preparazione, nella quale stiamo caricando molto, motivo per cui gli allenamenti non sono stati finora molto fluidi. - ha aggiunto l'ala/centro della Givova, Marco Ammannato - Stiamo dando il massimo sia al mattino sulla pista di atletica che al pomeriggio sul parquet, seguendo alla lettera le indicazioni di coach Griccioli. Il gruppo è unito, siamo fiduciosi del lavoro fin qui svolto, ma sappiamo che la strada è ancora in salita ed abbiamo ancora tanto cammino da fare. La mentalità è quella giusta e ci apprestiamo a fare la nostra prima amichevole, contro una squadra di massima serie, cosa che costituisce uno stimolo maggiore per tutti i noi, perché vogliamo dimostrare di non essere inferiori».

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket