Scafati Basket: buon test contro la Virtus Roma La squadra di Griccioli esce sconfitta (complessivo 84-82), ma contro un team di Serie A

L'esordio in preseason termina con una sconfitta, ma di misura. Il risultato conta poco alla fine di una buona prova per la Givova Scafati che viene superata dalla Virtus Roma, al PalaTellene, con il risultato di 84-82 in uno scrimmage che ha visto la ripartenza del punto ad ogni quarto di gioco. Punteggio in aggregato, quindi, per il test che ha garantito distribuzione del minutaggio nel roster scafatese e la vittoria in due parziali. Il solo Raphiael Putney, da poche ore arrivato in Italia, non ha calcato il parquet capitolino. "In occasione di questa prima amichevole, potevamo chiedere a noi stessi solo di avere un buon atteggiamento difensivo, resistere alla differenza fisica e fare quelle poche cose che avevamo finora preparato in allenamento, anche se non siamo riusciti a farle molto bene. - ha spiegato il coach della Givova, Giulio Griccioli - La mancanza di conoscenza reciproca si è vista e poi abbiamo giocato senza un americano, che non vediamo l’ora di inserire quanto prima nei nostri giochi e nelle dinamiche di squadra. E’ stata una buona partita, abbiamo gestito bene il minutaggio e nessuno si è fatto male".

Test Amichevole (PalaTellene, Roma)

Virtus Roma - Givova Scafati 84-82

Parziali:18-24, 31-18, 13-27, 22-13.

V. Roma: Moore 10, Alibegovic 6, Rullo 11, Dyson 18, Baldasso 1, Spizzichino, Pini 2, Spinosa 7, Telesca ne, Abbruciati 2, Paternesi ne, Jefferson 13, Kyzlink 14. All. Bucchi.

Scafati: Markovic, Putney ne, Tommasini 13, Crow 2, Lupusor 13, Contento 10, Ammannato 4, Rossato 2, Fall, Frazier 24. All. Griccioli.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket