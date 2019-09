Scafati, Griccioli: "La Supercoppa non cambia la preseason" Il club dell'Agro è al lavoro per la sfida di Latina. Tommasini: "Ottimo clima nello spogliatoio"

Sarà il weekend delle prime sfide ufficiali per i club campani di Serie A2. La Givova Scafati è al lavoro per la prima sfida ufficiale, in programma domenica, alle 20.30, al PalaBianchini di Latina contro la Benacquista, allenata dall'ex Franco Gramenzi. "È stata una settimana di duro lavoro fisico, che finisce con una partita ufficiale. - ha affermato il coach della squadra dell'Agro, Giulio Griccioli - Affronteremo un impegno agonistico di un certo livello prima del solito, rispetto al passato. Sia noi che le altre società saremo così impegnati per sfide che vogliamo vincere, ma che comunque non cambieranno di molto il percorso di preparazione al campionato. Sarà una partita importante quella di domenica, che ci permetterà di verificare lo stato di crescita e di preparazione della squadra".

Il valore del gruppo: "Ci stiamo preparando al meglio, ormai da tre settimane. Il clima e l’affiatamento nello spogliatoio è ottimo e stiamo lavorando sodo per raggiungere il nostro obiettivo. - ha aggiunto la guardia, Claudio Tommasini - Iniziamo domenica contro Latina in SuperCoppa, contro una società che annovera nel suo organico giocatori esperti e giovani di talento, allenati da un tecnico navigato. Dovremo dare il massimo per riuscire a spuntarla, perché non sarà affatto semplice".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket