Supercoppa LNP: Scafati Basket, vittoria a Latina Coach Griccioli: "Contenti di aver vinto, ma in preseason vale fino ad un certo punto"

Vittoria nella prima gara ufficiale per la Givova Scafati. Al debutto, nel girone blu di Supercoppa LNP, i ragazzi di coach Giulio Griccioli hanno superato brillantemente la Benacquista Latina con il punteggio di 61-81. Guida del match sin dall'avvio con il primo quarto chiuso sul +10 che vale la gestione della gara per la squadra dell'Agro contro il team dell'ex Franco Gramenzi, che ha potuto contare sull'americano, Evan McGaughey, fuori dal referto perché in ritardo in condizione. "Siamo contenti di aver vinto, ma in preseason questo vale fino ad un certo punto. - ha affermato Griccioli nel post-gara - Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra in partita, che è stato quello giusto, sin dall’inizio, fatto di grande energia e collaborazione. Nei momenti di difficoltà abbiamo reagito bene, ma c’è tanto da lavorare, soprattutto in difesa. Abbiamo lavorato poco finora perché abbiamo fatto 14 allenamenti e tre partite amichevoli e quindi non ci potevamo attendere grandi cose, ma sono comunque soddisfatto della determinazione e della reazione avuta dalla squadra anche quando Latina stava prendendo in mano l’incontro. Stiamo lavorando bene, siamo sulla strada giusta".

Supercoppa LNP - Prima Giornata (PalaBianchini, Latina)

Benacquista Latina - Givova Scafati 61-81

Latina: Romeo 9, Piccinini ne, Di Pizzo, Cassese 6, Giancarli ne, Pepper 8, Ancellotti 13, Raucci 10, Nulli ne, Di ianni 3, Di Prospero, Musso 12. All. Gramenzi.

Scafati: Markovic, Putney 16, Tommasini 2, Crow 9, Lupusor 2, Contento 14, Ammannato 8, Rossato, Fall 11, Frazier 19. All. Griccioli.

Arbitri: D’Amato, Longobucco e Valleriani.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket