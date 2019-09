Scafati, bis in Supercoppa: superata anche l'Eurobasket Roma Coach Griccioli: "L'atteggiamento mostrato ci darà possibilità di crescita"

La Givova Scafati non sbaglia e firma il secondo successo consecutivo in Supercoppa LNP. Finale di 95-69 al PalaMangano con il club dell'Agro a dominare la scena contro l'Eurobasket Roma. Coach Giulio Griccioli, già privo di Nicholas Crow per lombalgia, ha dovuto fare a meno anche di Abdel Fall nel corso del match per un problema muscolare. Punteggio pieno nel girone come Rieti. Per il primato nel raggruppamento, che garantisce il pass diretto alla fase ad eliminazione diretta della Supercoppa, sarà deciso lo scontro diretto contro i laziali, in programma domenica alle 19, al PalaMangano.

"Una buona prova, soprattutto per l’atteggiamento, con molti "up e down" durante la contesa, dettati dalla condizione fisica non ancora al top in questo periodo. - ha affermato un soddisfatto Griccioli in sala stampa - Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo, di energia, non di tecnica, perché abbiamo commesso tanti, troppi errori. L’incalzare di queste partite un po’ ci mette a rischio, tant’è che abbiamo perso prima Crow e poi Fall, per fortuna per nulla di grave. Sono contento della quantità di persone che è venuta al PalaMangano e spero di vederne in futuro sempre di più, grazie all’entusiasmo che riusciremo a raccogliere, al di là delle aspettative. Con questo atteggiamento mostrato dai ragazzi i sarà possibilità per crescere, migliorare la reciproca conoscenza e prenderci belle soddisfazioni".

Supercoppa LNP - Seconda Giornata (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - Eurobasket Roma 95-69

Parziali: 25-18, 29-22, 25-18, 16-11

Scafati: Markovic 6, Putney 12, Tommasini 10, Cucco, Lupusor 2, Contento 10, Ammannato 8, Rossato 22, Fall 7, Frazier 18. All. Griccioli.

E. Roma: Miles 3, Viglianisi 10, Fanti 2, Loschi 14, Cicchetti 8, Fattori 12, Chinellato 3, Sacchettini 2, Taylor 12, Graziani 3. All. Nunzi.

Arbitri: Beneduce, Ferretti, Marota.

Foto: pagina ufficiale Scafati Basket