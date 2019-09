Calcio violento, scontri tra tifosi prima di Nocerina-Foggia Feriti lievemente due sostenitori provenienti dalla Puglia

Istanti di tensione prima di Nocerina-Foggia, gara valida per il terzo turno del campionato di serie D, girone H. Le due tifoserie, secondo una prima ricostruzione, sono venute al contatto in seguito a una sassaiola effettuata all’indirizzo dei pullman che trasportavano i sostenitori pugliesi. I poliziotti sono riusciti a ripristinare la situazione nel giro di qualche minuto, facendo entrare i tifosi nei rispettivi settori. Ad avere la peggio negli scontri sono stati due tifosi del Foggia, lievemente feriti e medicati dai sanitari in servizio allo stadio.