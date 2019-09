Supercoppa: Scafati supera Rieti e vola ai quarti di finale Sarà sfida contro Montegranaro che ha battuto la Juvecaserta a Porto San Giorgio

La Givova Scafati chiude al primo posto il girone blu di Supercoppa LNP e vola ai quarti di finale. La squadra dell'Agro ha superato la Zeus Energy Rieti con il risultato di 105-92 nella terza e ultima gara del raggruppamento. Ai quarti di finale sarà sfida contro l'Extralight Montegranaro che, ieri, a Porto San Giorgio, ha battuto la Juvecaserta. Al PalaMangano sarà spareggio per l'accesso alla Final Four di Milano.

"La partita c’è sfuggita di mano nel ritmo e nel comando del gioco per pochi tratti. - ha affermato, nel post-gara, il coach della Givova, Giulio Griccioli - Abbiamo tenuto colpevolmente in vita Rieti dopo un primo tempo offensivo di grande impatto e difese attente. Abbiamo però lasciato troppi rimbalzi in attacco all’avversario. Finisce così con grande fatica una settimana dura di partite e allenamenti. Si sono viste tante cose buone, molte meno buone, ma è normale di questo periodo. Senza nulla togliere ai precedenti avversari, abbiamo affrontato una formazione, quella reatina, con gli americani pienamente inseriti e sicuramente più pronta. Abbiamo avuto un approccio determinato, duro e positivo che finora, per fortuna, non ci è mai mancato in ogni gara disputata. Queste tre partite in pochi giorni non ci hanno consentito di fare un ottimo lavoro, ci abbiamo ugualmente provato nel corso delle partite in maniera diligente e adesso ci meritiamo di giocare lo spareggio contro Montegranaro tra le mura amiche".

Il tabellone di Supercoppa

Tortona - Treviglio

Udine - Forlì

Scafati - Montegranaro

Trapani - Torino

Supercoppa LNP - Terza Giornata (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - Zeus Energy Rieti 105-92

Parziali: 34-26, 27-23, 24-18, 20-25

Scafati: Markovic, Putney 22, Tommasini 8, Cucco n. e., Lupusor, Contento 15, Ammannato 7, Rossato 18, Fall 4, Frazier 31. All. Griccioli.

Rieti: Stefanelli ne, Fumagalli 6, Passera 7, Brown 33, Cannon 15, Vildera 13, Zucca 12, Pastore 2, Nikolic 4, Filoni ne, Finco ne. All. Rossi.

Arbitri: Ciaglia, Bartolomeo, Mottola.