Scafati vince contro Montegranaro e vola alla Final Four Supercoppa LNP, il club dell'Agro supera la Poderosa e sarà protagonista al PalaLido

La Givova Scafati supera anche la XL Extralight Montegranaro con il risultato di 86-68 e strappa il pass per la Final Four di Supercoppa LNP, al pari di Torino, Udine e Tortona. Il club dell'Agro raggiungerà il PalaLido di Milano. Frazier è stato il protagonista assoluto con 30 punti: "Esprimo la giusta soddisfazione per il risultato conseguito, perché, pur non avendo punti in classifica, sono contento per la società, che è da tanti anni in serie A2 e merita queste Final Four. - ha affermato il coach gialloblu, Giulio Griccioli - Anche i ragazzi hanno lavorato sodo per questo risultato e se lo sono meritato tutto. A Milano ce la vedremo con le altre tre squadre che hanno avuto il nostro medesimo cammino, consapevoli che sono rimaste fuori da questa fase finale molte società anche più forti di noi che non sono state favorite dagli iniziali raggruppamenti territoriali. Il gruppo oggi ha avuto qualche difficoltà, perché gli avversari avevano preparato la partita e a noi non ci riuscivano le nostre cose. Nell’intervallo abbiamo sistemato qualcosa dal punto di vista mentale, abbiamo gettato via un po’ d’ansia, che ci stava togliendo un sacco di energia. Siamo soddisfatti e contenti di aver letto bene la partita, di essere arrivati alla fine esausti, ma consapevoli che, giocando meglio, facendo girare la palla in attacco e difendendo con maggiore attenzione, nella seconda parte di gara siamo riusciti a prenderci il vantaggio decisivo, contro un avversario duro e sfacciato".

Supercoppa LNP - Quarto di Finale (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - XL Extralight Montegranaro 86-68

Parziali: 24-18, 22-26, 22-18, 18-6

Scafati: Markovic ne, Putney 17, Tommasini 2, Crow, Spera, Lupusor, Contento 15, Robustelli, Ammannato 6, Rossato 8, Fall 8, Frazier 30. All. Griccioli.

Montegranaro: Thompson 11, Miani, Angelotti ne, Mastellari 8, Andreani ne, Conti, Palermo 7, Bonacini 2, Berti 2, Thomas 20, Cucci 14, Serpilli 4. All. Ciani.

Arbitri: Gagliardi, Valleriani, Beneduce.

Foto: pagina ufficiale Scafati Basket