Supercoppa LNP, verso Scafati-Torino: Cavina recupera Campani Qui Reale Mutua, l'ex Avellino ha recuperato dal problema che l'ha limitato nella preseason

Conto alla rovescia per la prima semifinale di Supercoppa LNP. Alle 18.30, la Givova Scafati affronterà la Reale Mutua Torino al PalaLido - Allianz Cloud. Il club dell'Agro ha raggiunto Milano nel pomeriggio. Trasferimento più rapido, invece, per i piemontesi di coach Demis Cavina, ex della sfida, tecnico di Scafati nel 2012/2013. "Per una società neonata come la nostra, questa qualificazione è un premio per il lavoro svolto dentro e fuori dal campo, sia i ragazzi che la società se lo meritano tutto. - ha affermato l'allenatore di Torino - In queste ultime partite siamo cresciuti tanto in attacco e in difesa, anche se c'è ancora tanto da lavorare per trovare la continuità necessaria”. Cavina potrà contare sull'apporto dell'ex Scandone, Luca Campani. Sarà solo game time decision per Alessandro Cappelletti. Problema alla caviglia e l'utilizzo sarà definito solo a pochi minuti dalla sfida.