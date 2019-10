Scafati, Griccioli: "L'ambizione dei piani alti sin da subito" È la vigilia della gara di Bergamo. Il gm Guastaferro: "L'esordio è sempre insidioso"

La Givova Scafati riparte di siancio dal terzo posto in Supercoppa LNP verso l'esordio nel campionato di Serie A2 (girone ovest), in programma domani (palla a due alle 18) al PalaAgnelli, contro il Bergamo Basket. "Come tutte le prime partite di campionato, il nostro esordio contro Bergamo si presenta insidioso, sia per motivi mentali che tecnici. - ha affermato il coach dei gialloblu, Giulio Griccioli - Arriviamo a questa partita con l’autostima che ci siamo costruiti nel corso della pre-season agonistica, durante la quale siamo cresciuti tanto, ma abbiamo ancora parecchio su cui lavorare. Vogliamo dare un impatto positivo al campionato e pertanto andremo a Bergamo per vincere, perché abbiamo l’ambizione di conquistare sin da subito e di conservare poi fino alla fine i piani alti della classifica. Stiamo lavorando sodo per avere un impatto tosto con la partita e con il campionato in generale".

Il commento del gm Gino Guastaferro: "La prima gara è insidiosa per antonomasia, perché le squadre non si conoscono bene, nonostante gli staff tecnici lavorino tanto sui video. È l’aspetto emotivo, infatti, a fare la differenza. Noi siamo pronti sia dal punto di vista tecnico che psicologico, siamo carichi e ci accingiamo ad affrontare la partita di Bergamo con grande determinazione. Questo sarà il primo anno con questa formula che prevede anche la fase ad orologio, durante la quale affronteremo formazioni dell’altro girone, elemento innovativo che non conosciamo, ma sappiamo bene che intendiamo avere un cammino stagionale deciso, soprattutto in casa, con l‘obiettivo di toglierci grandi soddisfazioni, consapevoli che dovremo imparare a gestire momenti euforici ed altri meno, se vogliamo navigare nei quartieri alti della classifica ed arrivare nella migliore condizione possibile ai playoff".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket