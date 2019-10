Scafati Basket: Longobardi ferma l'attività sportiva Il patron del club cestistico ha interrotto i pagamenti degli stipendi e delle commissioni

Ieri sera, sul parquet di Bergamo, la Givova Scafati è stata sconfitta dalla squadra dell'ex coach, Marco Calvani, con il finale di 65-63 e il tiro pazzesco da metà campo realizzato da Dwayne Lautier-Ogunleye, ma è terremoto sportivo per il club dell'Agro. Il patron, Nello Longobardi, ha reso noto, alle agenzie dei vari giocatori sotto contratto, che sono stati interrotti i pagamenti degli stipendi e delle commissioni.

Stop, di fatto, all'attività sportiva: un fulmine a ciel sereno per la società cestistica di Scafati che ha chiuso al terzo posto la Supercoppa LNP pochi giorni fa e che solo giovedì scorso si è presentata alla città con un evento ufficiale. Domenica, al PalaMangano, è in programma Scafati-Trapani per la seconda giornata del girone ovest di Serie A2, ma la decisione presa dal patron mette, ovviamente, in dubbio la disputa del match. Il raggruppamento del secondo campionato nazionale rischia di ritrovarsi con un numero dispari di partecipanti dopo appena quaranta minuti di regular season.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket