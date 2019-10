Show di Frazier e Putney, vittoria di Scafati su Trapani Dominio tecnico per i due USA del gruppo dell'Agro che firma il primo successo in campionato

JJ Frazier con 27 punti e Raphiael Putney con 26 dominano la scena al PalaMangano. La coppia USA della Givova Scafati è determinante per il successo della squadra dell'Agro che cancella prova all'esordio sul parquet di Bergamo vincendo contro la 2B Control Trapani con il risultato di 101-92. Ritmi alti ed equilibrio nel primo quarto (30-29 al 10'), con Scafati abile a spingere sull'acceleratore nel secondo periodo: 38 punti dal 10' al 20' per la fuga scafatese. Trapani tenta la rimonta, gestita dagli uomini di coach Giulio Griccioli al primo successo in campionato.

"Avevamo dentro tanta rabbia e amarezza per come era andata la partita di Bergamo. - ha spiegato il tecnico della Givova - Sapevamo di dover fare un tipo di partita differente e devo dire che oggi la squadra ha dimostrato, nel primo tempo in particolare, una grande furia agonistica e nervi positivi. E’ una partita che va considerata a sé stante, nella quale abbiamo lavorato duramente. Ci siamo messi alle spalle la gara di Bergamo, che ha lasciato comunque scorie per la maniera in cui è maturata. Dobbiamo essere però più solidi, dobbiamo unire la furia di oggi a tanti ulteriori dettagli, ma oggi abbiamo dimostrato quello che siamo. Dovevamo vincere la partita ad ogni costo, per noi, per il pubblico e per il club. Da domani possiamo lavorare con cattiveria e serenità, consapevoli di quello che possiamo e dobbiamo fare".

Serie A2 (Girone Ovest) - Seconda Giornata (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - 2B Control Trapani 101-92

Parziali: 30-29, 38-13, 18-30, 15-20

Scafati: Markovic ne, Putney 26, Tommasini 12, Crow 13, Spera ne, Lupusor, Contento 5, Robustelli ne, Ammannato 5, Rossato 11, Fall 2, Frazier 27. All. Griccioli.

Trapani: Goins 13, Basciano ne, Renzi 17, Spizzichini 13, Ceparano, Mollura 5, Amici 17, Corbett 25, Nwohuocha, Bonacini 2. All. Parente.

Arbitri: Tirozzi, Rudellat, Morassutti.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket