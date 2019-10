Scafati, secondo ko esterno: vince Agrigento (77-67) Serie A2 (girone ovest): a squadra dell'Agro non si sblocca in trasferta: vince la MRinnovabili

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet del PalaMoncada di Porto Empedocle. La MRinnovabili Agrigento vince contro i gialloblu con il risultato di 77-67 nella terza giornata del girone ovest di Serie A2. "Siamo entrati in campo consapevoli che Agrigento avrebbe fatto una sfuriata iniziale, che non siamo riusciti ad arginare, anche perché abbiamo sbagliato tante cose semplici, come tiri rovesciati da sotto o tiri aperti. ha affermato il coach della Givova, Giulio Griccioli - Nella seconda parte di gara sembravamo aver preso in mano l’inerzia della partita, andando a canestro con continuità e facendo circolare bene la palla; poi però ci siamo disuniti un minuto e tanto è bastato per dare ad Agrigento la spinta necessaria per rientrare in partita. In trasferta non puoi sbagliare dieci tiri liberi o tirare con il 34,4% dal campo, bisogna essere più cinici e noi non lo siamo stati, soprattutto nel momento in cui stavamo mettendo le mani sulla partita. Abbiamo perso le prime due trasferte stagionali, dobbiamo lavorare su tanti aspetti per riuscirci ad esprimere su buoni livelli per tutta la gara, così come oggi abbiamo fatto soltanto nel secondo tempo. In un campionato così livellato verso l’alto, chi vuole puntare ai vertici deve vincere sempre in casa e piazzare il più numero di colpi possibili in trasferta".

Serie A2 (Girone Ovest) - Terza Giornata (PalaMoncada, Porto Empedocle)

MRinnovabili Agrigento - Givova Scafati 77-67

Parziali: 23-15, 20-17, 13-23, 21-12

Agrigento: Rotondo 7, Indelicato ne, De Nicolao 12, Fontana 2, Chiarastella 2, Ambrosin 9, Morricca ne, Morreale ne, James 22, Moretti 2, Pepe 6, Easley 15. All. Cagnardi.

Scafati: Markovic ne, Putney 9, Tommasini 7, Crow 8, Lupusor 2, Contento 6, Ammannato 10, Rossato 10, Fall 9, Frazier 6. All. Griccioli.

Arbitri: Ursi, Valleriani, Patti.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket