Le storie dei campioni rivivono nel museo Teatro dello Sport Inaugurato questa mattina a Salerno, potrà essere visitato fino al 29 dicembre

Un viaggio nel tempo attraverso i cimeli dei campioni dello sport raccontati dalla voce di attori. Un museo dinamico ed emozionante che da questa mattina potrà essere visitato nei locali di Palazzo Genovese a Salerno. Ideato dall’ex calciatore Sergio Mari, il “Museo Teatro dello Sport – Storie di Campioni” rappresenta un nuovo modo di narrare lo sport. Al taglio del nastro, insieme a Gabriele Fernicola, vicepresidente dell’associazione proponente, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e il deputato Piero De Luca. «Portiamo in scena le vicende di tanti campioni attraverso il racconto o la recitazione dei nostri attori. Aspettiamo che la città ci venga a trovare – ha affermato Gabriele Fernicola -. Lo sport è il contenitore della vita, è la felicità. Attraverso questa esperienza vogliamo riprendere questi valori e metterli a disposizione di quanti ne vorranno usufruire». Tra i campioni che hanno aderito all’evento Adriano Panatta, Dino Zoff, Patrizio Oliva, Vincenzo Nibali e Nanu Galderisi, quest’ultimo parte integrante del progetto essendo uno degli ex ragazzi del Vietri Raito. «L’idea mi è piaciuta moltissimo – ha ribadito Nanu Galderisi -, raccontiamo un po’ lo sport in generale ma attraverso dei monologhi, per questo credo sia qualcosa di unico». Il museo potrà essere visitato dal 13 al 29 dicembre, in pieno periodo di Luci d’Artista.