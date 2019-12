Corbett stende Scafati, Trapani vince 89-88 L'esterno dei siciliani firma 35 punti e decide il match contro la Givova

Il canestro di LaMarshall Corbett per il sorpasso a quota 89, l'errore dall'area di JJ Frazier e rimbalzo difensivo di Marco Mollura per blindare il successo. La 2B Control Trapani batte la Givova Scafati con il risultato di 89-88 nella quindicesima giornata del girone ovest di Serie A2 di Pallacanestro. Parziali di 21-18, 28-28, 9-20 e 31-22 con il grande rammarico, per gli ospiti, di un ultimo quarto negativo. Scafati non ha saputo tener botta sul tentativo di recupero, finalizzato negli istanti conclusivi di Corbett, autore di 35 punti in serata. Alla Givova non è bastato il trio composto di JJ Frazier (22), Ion Lupusor (22) e Marco Portannese (18).

Serie A2 (Girone Ovest) - Quindicesima Giornata (PalaIlio, Trapani)

2B Control Trapani - Givova Scafati 89-88

Parziali: 21-18, 28-28, 9-20, 31-22

Trapani: Lamarshall Corbett 35 (10/13, 2/8), Marco Mollura 17 (7/10, 0/1), Gabriele Spizzichini 12 (4/6, 1/3), Matteo Palermo 8 (1/1, 2/3), Andrea Renzi 5 (0/0, 1/2), Federico Bonacini 5 (1/3, 1/2), Curtis chinonso Nwohuocha 4 (1/3, 0/0), Alessandro Ceparano 3 (0/0, 1/2), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Marko Dosen 0 (0/0, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0), Vlad Piarchak 0 (0/0, 0/0)

Scafati: JJ Frazier 22 (4/14, 1/3), Ion Lupusor 22 (4/5, 4/7), Marco Portannese 18 (2/6, 3/6), Riccardo Rossato 10 (1/1, 2/4), Deshawn Stephens 8 (4/7, 0/0), Abdel pierre Fall 4 (2/3, 0/0), Claudio Tommasini 2 (1/1, 0/2), Nicholas Crow 2 (0/1, 0/2), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0), Marco Ammannato 0 (0/0, 0/0)