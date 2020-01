Cavese-Reggina, lancio di oggetti e disordini tra tifosi Caos in autostrada a Nocera Inferiore. Denunciati 3 tifosi calabresi durante il pre-filtraggio

Un lancio di oggetti tra i sostenitori di Cavese e Reggina si è verificato questo pomeriggio all’altezza della barriera autostradale di Nocera Inferiore. Entrambe le tifoserie erano dirette a Castellammare di Stabia dove la compagine metelliana sta disputando le sue gare casalinghe. Alcuni veicoli provenienti dalla Calabria non hanno seguito l’itinerario che la Questura di Salerno aveva previsto per evitare problemi d’ordine pubblico, incontrando i sostenitori avversari al casello autostradale di Nocera Inferiore. Ne è nato un parapiglia, caratterizzato da un lancio d’oggetti che non ha provocato feriti anche grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che presidiavano il percorso.

Altri disordini si sono verificati in territorio napoletano, durante i controlli effettuati dagli agenti della Questura di Napoli prima che i tifosi calabresi arrivassero a Castellammare di Stabia. I poliziotti hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale tre sostenitori calabresi che viaggiavano a bordo di un pullman, sul quale sono stati rinvenuti e sequestrati anche alcuni bastoni e petardi.