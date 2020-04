Il "Leoncino di Eboli" campione nello sport e nella vita Il pluricampione mondiale di kickboxing baby regalerà uova ai bambini bisognosi

Campione non soltanto nello sport ma anche nella vita. Gerardo Lemmo, il “Leoncino di Eboli” di 9 anni, si è reso protagonista di una bella iniziativa di solidarietà. In questa fase difficile e di emergenza, il pluricampione mondiale di kickboxing baby, regalerà uova di cioccolato a tutti i bambini bisognosi di Eboli che lo contatteranno sulle sue pagine social, da Facebook (Il Leoncino) ad Instagram (leoncinokickboxing).“Vorrei esprimere un dolce pensiero rivolto a tutti i bambini di Eboli, regalare solo un semplice sorriso e io con voi. Ce la faremo. Un abbraccio virtuale a Unimpresa che sostiene ogni mia iniziativa e a tutti i bambini”. Le uova saranno consegnate al banco alimentare del Comune di Eboli che provvederà a distribuirle tra i bambini bisognosi. Un gesto apprezzato anche dal sindaco di Eboli, Massimo Cariello che ha ringraziato il pluricampione per il gesto affettuoso a nome di tutta la comunità.