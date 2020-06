Santa Maria in Serie D, i colori del club sulla casa comunale Castellabate, l'iniziativa del sindaco Spinelli per la promozione della società in quarta serie

È festa a Castellabate per la promozione della Polisportiva Santa Maria in Serie D e i colori del club splenderanno sulla facciata della casa comunale. "Questi risultati ci fanno capire quanto sia importante avere strutture che funzionano, come il campo sportivo Carrano per il settore calcio. - ha affermato il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli - Mi complimento con il Presidente Tavassi e con tutta la società per aver creduto in questa bellissima e storica realtà locale. Con l’illuminazione della nostra nuova Casa Comunale intendiamo esprimere l’orgoglio dei tifosi ma anche dell’intera cittadinanza per il traguardo raggiunto e rivolgere un simbolico in bocca al lupo alla Polisportiva Santa Maria per la prossima stagione agonistica". Promozione in quarta serie per il club cilentano, di proprietà delle famiglie Tavassi e Carrano: "È un traguardo storico per Castellabate. - ha spiegato il presidente, Francesco Tavassi - Lavoro e programmazione sono stati premiati. È un risultato, infatti, che arriva da lontano, cominciato da mio zio Antonio Carrano, storico presidente della Polisportiva, e poi proseguito fino ai giorni nostri. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contributo a raggiungere questo straordinario risultato e al Comune di Castellabate con cui c’è da sempre grande sintonia per la gestione e la valorizzazione dello stadio Carrano".