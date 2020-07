Virtus Arechi Salerno, confermato Gallo: "Grandi motivazioni" Il ds Corvo: "Siamo consapevoli del fatto che può diventare il futuro della Virtus"

Antonio Gallo vestirà di blaugrana anche nella stagione 2020/2021. Conferma per il giovane playmaker nel roster della Virtus Arechi Salerno. "Non ho mai avuto neppure un dubbio. - ha affermato il classe 2000 - Il club ha sempre dimostrato di credere in me e io ho sempre pensato di voler restare alla Virtus, per ripartire insieme in vista della prossima stagione. Voglio dimostrare tutto il mio valore. Durante lo scorso campionato sono cresciuto molto grazie allo staff e alla squadra sia dal punto di vista tecnico che professionale, ma ora devo fare l’ultimo step".

"Tre stagioni fa la società ha deciso di fare un investimento importante su Antonio, siamo consapevoli del fatto che può diventare il futuro della Virtus. - ha aggiunto il direttore sportivo del club salernitano, Pino Corvo - Anno dopo anno sta crescendo sempre di più, ha intrapreso la strada giusta. E ora arriva la stagione che può diventare quella della consacrazione". La Virtus Arechi ha già inserito Marco Cardillo nel roster 2020/2021. Il beneventano torna a Salerno dopo esperienze importanti in Serie A e Serie A2.