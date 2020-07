Virtus Arechi Salerno, riecco Marco Mennella Basket, Serie B: la squadra blaugrana 2020/2021 prende sempre più forma

Marco Mennella torna a Salerno, rientra nel gruppo della Virtus Arechi per la stagione di Serie B 2020/2021. Continua l'allestimento del roster da parte del direttore sportivo, Pino Corvo, per la società del patron Nello Renzullo: "Torno in una società ambiziosa, che sa sempre allestire roster competitivi. - ha spiegato l'under - Ho rifiutato l’A2 per tornare a Salerno, in una piazza che merita risultati importanti. Sono molto fiducioso per il futuro, ci saranno certamente roster da rispettare ma sono sicuro che nel prossimo campionato potremo dire la nostra”. "Parliamo di un giocatore che la società conosce molto bene, nelle ultime stagioni l’abbiamo seguito con estrema attenzione ed abbiamo apprezzato la sua crescita. - ha invece affermato il ds Corvo - Marco in campo mette il cuore, proprio come piace a noi. Il presidente Renzullo ha investito molto per riportarlo a Salerno, rispetto alla sua prima esperienza questa volta arriva con un ruolo decisamente diverso. La sua fisicità sarà importantissima nell’economia del nostro gioco, ciò gli permetterà di poter lavorare per essere la guardia titolare o il cambio degli esterni”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno